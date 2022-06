Alerta de persoană inecata în Bistrița In urma unui apel primit pe numarul unic pentru apeluri de urgența, salvatorii bacauani au fost inștiințați despre faptul ca o persoana s-a inecat in raul Bistrița. La locul indicat, s-a deplasat de urgența o autospeciala de scafandri, barca și o autospeciala de stingere cu apa și spuma. *Intervenția este in dinamica. Vom reveni cu […] Articolul Alerta de persoana inecata in Bistrița apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In urma unui apel primit pe numarul unic pentru apeluri de urgența, salvatorii bacauani au fost inștiințați despre faptul ca o persoana s-a inecat in raul Bistrița. La locul indicat, s-a deplasat de urgența o autospeciala de scafandri, barca și o autospeciala de stingere cu apa și spuma. *Intervenția…

- In urma cu puțin timp, pompierii bacauani au fost soliciați sa intervina pentru asigurarea masurilor de Prevenire și Stingere a Incendiilor, in cazul unui autoturism cazut in raul Trotuș. Ca urmare a apelului primit pe numarul unic pentru apeluri de urgența 112, la locul intervenției (localitatea Agaș)…

- In intervalul 30 mai – 2 iunie a.c., echipajele de salvatori din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Mr. CONSTANTIN ENE” al județului Bacau, cu mijloacele tehnice destinate stingerii incendiilor, recuperarii și salvarii persoanelor din medii ostile vieții, precum și acordarii primului…

- Intr-o festivitate solemna derulata vineri, 20 mai, noii militari profesioniști incadrați de Inspectoratul pentru Situații de Urgența al Județului Bacau au depus Juramantul de Credința. 42 de tineri au ales aceasta cariera, una deloc ușoara, care este presarata cu mari provocari și pericole. La eveniment…

- In cursul serii trecute, o persoana in varsta de 21 de ani a cazut de la etajul 4 al unui bloc din zona Mircea din municipiul Iași. A ajuns de urgența la spital cu mai multe traumatisme si contuzii. Barbatul era sub infuența alcoolului in momentul producerii incidentului. Politistii sustin ca se afla…

- In acest sfarșit de saptamana, peste 200 de pompieri au fost la datorie, pregatiți sa asigure misiunile de protecție a populației, la nivelul județului Bacau. Astfel, in intervalul 30 aprilie – 2 mai, salvatorii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Mr. CONSTANTIN ENE” al județului…

- In intervalul 15-17 aprilie a.c., la nivelul județului Bacau au fost inregistrate 66 de situații de urgența. Dintre acestea, o proporție semnificativa a misiunilor desfașurate de pompierii bacauani consta in acordarea ajutorului medical de urgența (36 misiuni). Totodata, echipajele de salvatori au intervenit…

- Ministrul Sanatații, Alexadru Rafila, s-a aflat zilele acestea in vizita prin Bacau, unde a verificat stadiul investițiilor aflate in derulare la diferite obiective din cadrul Spitalului Județean de Urgența (SJU) Bacau, in special Secția de Radioterapie, Unitatea de Primiri Urgențe și Heliport. Demnitarul…