- Nivelul maxim de alerta presupune inchiderea restaurantelor, barurilor, cafenelelor, hotelurilor, pensiunilor, campingurilor si caselor de oaspeti. De asemenea, a fost suspendata și activitatea din locurile de joaca din spatiile inchise și salile de distractie (cazinouri, sali de bingo, cinematografe,…

- Incepand de astazi, autoritatile britanice au ridicat la maximum nivelul de alerta pentru Londra (toate cele 32 de cartiere si City of London) si parti ale regiunilor Essex si Hertfordshire, din cauza cresterii numarului de cazuri de infectie cu coronavirus, informeaza Ambasada Romaniei in Regatul Unit…

- In Marea Britanie numarul de cazuri confirmate de coronavirus a crescut alarmant in ultimele zile. Peste 1.000 de noi cazuri sunt asociate cu o noua "varianta" a SARS-CoV-2. Toate aceste cazuri au fost descoperite mai ales in zona de sud a Marii Britanii si ar putea avea legatura cu cresterea numarului…

- Autoritatile britanice au impus o interdictie de acces pe teritoriul Marii Britanii in cazul vizitatorilor din Danemarca, dupa cazurile de coronavirus de la fermele de nurci. Exceptie fac cetatenii britanici care vin din Danemarca, relateaza bbc.com.

- Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord a ridicat nivelul de amenintare privind posibilitatea unui atentat terorist, la nivelul 4 – sever, cu posibilitate foarte ridicata, avertizeaza, joi, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) din Romania.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord ca, in conformitate cu datele publicate de autoritatile guvernamentale, a fost ridicat nivelul de amenintare privind posibilitatea…

