Alertă de mediu: Lacul IOR din București, poluat cu fecale Lacul IOR a devenit Lacul Roșu al Bucureștiului, numai ca la ultimul fenomenul este natural iar la cel de-al doilea e vorba de poluarea cu fecale! Astfel a scris Fundația Eco-Civica pe Facebook. In urma sesizarilor trimise Garzii de Mediu, aceasta instituție impreuna cu Apele Romane au intervenit imediat, au efectuat un control pe lacul IOR și au prelevat probe de apa. Dupa analiza probelor la un institut abilitat a reieșit clar ca lacul e plin de fecale! „A reieșit o calitate slaba a apei la bacterii coliforme, nitriți și amoniu. Ceilalți indicatori sunt o treapta mai sus. Fiind lac natural ce… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

