Mare atenție ce link-uri accesați din randul celor pe care le puteți primi pe mail! E bine sa țineți cont de avertizarea specialiștilor, pentru a nu cadea in capcana infractorilor cibernetici. S-a emis o noua alerta de la Directoratul Național de Securitate Cibernetica – DNSC. De aceasta data semnalul de alarma vizeaza mesaje false distribuite […] The post Alerta de la specialiști! Clienții Netflix, printre cei vizați. DNSC: „Atenție la astfel de mesaje false”! first appeared on Ziarul National .