Administrația Naționala de Meteorologie a emis cod portocaliu de canicula pentru 15 județe din sudul țarii, dar și in București.

Vremea va fi caniculara la Bucuresti, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatura umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 de unitati pe durata zilelor de luni si marti, informeaza Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

Noua judete din vestul, nordul - vestul si centrul tarii se vor afla sub Cod portocaliu de canicula de miercuri pana vineri, potrivit unei avertizari emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis luni o avertizare meteo de vreme severa și anunta ploi si vijelii in București. Avertizarea este valabila pana la ora 16.00.

Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod galben de instabilitate atmosferica accentuata, valabil duminica in intervalul 10:00 - 22:00, anunța mediafax.

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o avertizare nowcasting Cod portocaliu de furtuna, valabila in zone din Transilvania si Banat, in urmatoarea ora.

Administratia Nationala de Meteorologie a emis duminica noi avertizari Cod portocaliu de vijelii, valabile in ora urmatoare in Capitala si in judetele Ilfov si Giurgiu, informeaza Agerpres.

Administratia Nationala de Meteorologie a emis marti o avertizare nowcasting Cod portocaliu de averse torentiale valabila pana la ora 18:30 in zone din judetele Caras-Severin si Timis.