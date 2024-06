Stiri pe aceeasi tema

- Directoratul National de Securitate Cibernetica avertizeaza ca domeniul polyfill.io este folosit pentru a infecta peste 100.000 de site-uri web cu cod malitios, dupa ce acesta a fost achizitionat de catre o organizatie chineza la inceputul anului 2024.

- Dezinformarea devine o preocupare tot mai mare in contextul campaniilor pre-electoral, iar Google și Directoratul Național de Securitate Cibernetica (DNSC) .... The post CAMPANIE DE COMBATERE Google se lupta cu dezinformarea din Romania first appeared on Informatia Zilei .

- Elevii din Targu Jiu au invațat de la experți cum sa nu devina victime ale fraudelor cibernetice. La Sala Sporturilor din Targu Jiu a avut loc o conferința organizata de Inspectoratul de Poliție Județean Gorj, in parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Gorj, Directoratul Național de Securitate…

- Sfaturi de securitate pentru dispozitivele mobile de la DNSC. Cum poți sa iți protejezi gadgeturile Directoratul Național de Securitate Cibernetica (DNSC) a transmis recent cateva sfaturi pentru securitatea dispozitivelor mobile, informeaza alba24.ro. „Saptamana a fost lunga, dar securitatea dispozitivelor…

- Directoratul National de Securitate Cibernetica - DNSC vine, miercuri, cu o atentionare pentru cei care fac cumparaturi online, aratand ca infractorii cibernetici folosesc frecvent zilele de sarbatoare pentru a-si mula scenariile pe noul context, profitand de graba, neatentia si entuziasmul cumparatorilor,…

- Trei pași pentru securizarea conturilor de pe rețelele sociale, inainte de a pierde accesul la ele. Recomandari DNSC Trei pași pentru securizarea conturilor de pe rețelele sociale, recomandați de Directoratul Național pentru Securitate Cibernetica. In ciuda precauțiilor pe care le luam, conturile noastre…

- Directoratul Național de Securitate Cibernetica avertizeaza asupra unei campanii de apeluri false. Atacatorii se prezinta la telefon drept angajați ai DNSC. Potrivit instituției, persoana este contactata de pe un numar de telefon care pare a fi asociat DNSC. In realitate, numarul afișat pe ecranul destinatarului…

- Atacatorii pot imita perfect vocea unei persoane dragi pentru a va pacali și a va fura banii prin intermediul tehnologiei Deepfake, atenționeaza luni Directoratul Național de Securitate Cibernetica (DNSC), care a lansat un ghid despre cum sa identifici și sa te aperi acest fenomen. In acest an, o pensionara…