Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de administratie al BNR a decis majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2% pe an incepand din 11 ianuarie. ”In ceea ce priveste evolutiile viitoare, membrii Consiliului au aratat ca, potrivit noilor date si evaluari, rata anuala a inflatiei va creste probabil gradual in…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 8,19% in luna decembrie 2021, de la 7,8% in noiembrie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,73%, marfurile alimentare cu 6,69%, iar serviciile cu 4,49%, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). Fața de…

- Rata anuala a inflației ar putea crește. Economist: „Ne așteptam la o creștere generalizata a prețurilor” Rata anuala a inflației ar putea crește. Economist: „Ne așteptam la o creștere generalizata a prețurilor” Mircea Coșea, profesorul de economie, a discutat referitor la anunțurile Bancii Naționale…

- Rata anuala a inflatiei va creste probabil gradual in urmatoarele luni, sub impactul socurilor pe partea ofertei, depasind valorile evidentiate pe acest orizont de timp de prognoza pe termen mediu din luna noiembrie 2021, informeaza banca centrala.Potrivit sursei citate, determinante pentru inrautatirea…

- Inflatia din Istanbul, cel mai mare oras din Turcia, a accelerat in decembrie la cel mai ridicat nivel in cel putin un deceniu, potrivit datelor de sambata, iar guvernul presedintelui Tayyip Erdogan a majorat brusc preturile la energie electrica si gaze naturale la nivel national pentru noul an.

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 7,9% in luna octombrie 2021, de la 6,3% in septembrie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 11,39%, marfurile alimentare cu 5,25%, iar serviciile cu 3,96%, potrivit datelor publicate miercuri, 10 noiembrie, de Institutul National de Statistica…

- Energia electrica, gazele naturale, combustibilii si uleiul comestibil s-au scumpit cel mai mult in ultimul an, iar octombrie este prima luna in care nu s-a inregistrat nicio ieftinire raportat la aceeasi luna a anului anterior, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate marti. In…

- Parlamentul Romaniei Camera Deputatilor Grupul Parlamentar al Partidului Național Liberal DECLARAȚIE DE PRESA Romanii vor plati energia electrica și gazele naturale la valorile de anul trecut Camera