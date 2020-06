Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au prelungit, joi, codul galben de vreme rea care vizeaza intreaga tara, pana duminica, 21 iunie, la ora 10.00. In cursul zilei de joi va fi cod portocaliu de vreme rea in Banat, Crisana, Maramures, Transilvania si in zona montana. Conform meteorologilor, de vineri de la ora 10.00 pana…

- O atenționare de Cod portocaliu de ploi torențiale a fost emisa, joi dimineața, de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). Meteorologii au prelungit, joi, și Codul galben de vreme rea ce vizeaza intreaga tara, pana duminica, la ora 10.00.

- O avertizare de Cod portocaliu și una de Cod galben de ploi torențiale și vijelii au fost emise, luni dimineața, de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), valabile in aproape toata țara.

- O atenționare de Cod galben de furtuni a fost emisa de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), valabila pana miercuri dimineata, in aproape toata tara. Meteorologii au anunțat ca va fi vreme rea pana vineri.

- Meteorologii au emis, astazi, o atenționare cod galben de furtuni valabila pana miercuri dimineața, in aproape toata țara. Totodata, ANM a actualizat informarea meteo de vreme rea, in vigoare pana vineri. Conform informarii meteo in vigoare de marți ora 9:30 pana vineri ora 9:00, vor fi perioade cu…

- Meteorologii au emis duminica o informare meteo de ploi si furtuni, valabila de la ora 10.00 pana miercuri, 3 iunie, la ora 23.00. In aceasta perioada vor avea cadea ploi insemnate cantitativ si vor avea loc vijelii.

- In sudul tarii instabilitate atmosferica va fi accentuata si este posibila aparitia tornadelor. fenomene periculoase in mai multe județe din Romania! Ce zone sunt vizate de avertizari meteo

- O tornada s-a format vineri in satul Curorani, situat la nord-vest de orasul Botosani. Meteorologii spun ca fenomenul apare cel mai adesea in Romania in lunile mai-iunie. In ultimul an, numarul si intensitatea tornadelor a crescut. Dupa anul 2006, au fost raportate aproape o suta de…