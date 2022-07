Ana Bogdan qualifies in WTA tournaments final, in Warsaw

The Romanian tennis player Ana Bogdan qualified for the first time in the final of a WTA tournament, on Saturday, in Warsaw, after defeating Katerina Baindl (Ukraine) in the penultimate act, 7-5 7-5.