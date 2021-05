Alertă de inundații în 9 judeţe. Ce zone sunt vizate Este alerta de inundații in noua județe din țara. Hidrologii au emis, duminica, un Cod galben valabil pana la miezul nopții. Mai mult decat atat, meteorologii anunța ca vremea se racește in toata țara, iar in urmatoarele zile va ploua torențial. Duminica intre orele 14.30 – 24.00, ca urmare a precipitatiilor inregistrate, a celor prognozate, […] The post Alerta de inundații in 9 judete. Ce zone sunt vizate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Hidrologii au emis, duminica, mai multe avertizari Cod galben de inundații, valabile pe rauri din 9 județe din țara, pana la miezul nopții. Duminica intre orele 14.30 - 24.00, ca urmare a precipitatiilor inregistrate, a celor prognozate, cedarii apei din stratul de zapada in zona inalta montana…

- Aproximativ 300 de oameni au ieșit, sambata, in strada in prima zi de relaxare. Pentru protestatarii din centrul Capitalei, masurile adoptate incepand cu data de 15 nu sunt suficiente și duc la discriminare. Protestatarii s-au strans in Piața Universitații și au plecat in marș spre Ministerul de Interne,…

- Atat procesele civile, cat si cele penale se vor putea desfașura online inca 30 de zile dupa incetarea starii de alerta, potrivit Legii privind unele măsuri în domeniul justiției în contextul pandemiei de COVID-19, care a intrat in vigoare pe 2 mai. Pana acum, mijloacele de comunicare online puteau…

- Romanii au ieșit din nou in strada in București și in cateva orașe din țara, pentru a cincea seara consecutiv. Joi, la ora 19.00, cateva sute de bucureșteni se adunasera deja in Piața Universitații. Oamenii au spus ca nu-și mai doresc restricții și nici ca libertatea lor sa fie limitata in vreun fel.…

- Este alerta printre autoritațile sanitare din Vaslui dupa ce un tanar de 35 de ani a murit la scurt timp dupa ce i s-a administrat cea de-a doua doza de vaccin Pfizer. Barbatul suferea de insuficiența renala și in ziua in care a facut rapelul avusese o ședința de dializa. Andrei Zaharia, fratele unui…

- Este alerta printre autoritațile sanitare din Vaslui dupa ce un tanar de 35 de ani a murit la scurt timp dupa ce i s-a administrat cea de-a doua doza de vaccin Pfizer. Barbatul suferea de insuficiența renala și in ziua in care a facut rapelul avusese o ședința de dializa. Andrei Zaharia, fratele unui…

- Duminica, 14 martie, a intrat in vigoare hotararea de Guvern privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei. Autoritațile au inasprit restricțiile. Deplasarea in afara locuinței este prelungita cu o ora. Potrivit HG, se modifica intervalul orar in care este restricționata deplasarea in…

- Deținutul se afla internat la Spitalul Clinic Județean Craiova, sub paza. Vineri dimineața nu a mai fost gasit in salon, se pare ca a sarit pe geam cu ajutorul unui cearșaf. Mai multe filtre au fost instituite in tot județul in cautarea deținutului. Acesta are 52 de ani și era condamnat la 10 ani de…