- 130 de persoane au fost evacuate aseara din case, amenintate de o alunecare de teren produsa la Azuga. Unii au fost trimisi la o pensiune, altii au ramas in sala de sport a orasului.Strada Umbroasa, unde s-a produs alunecarea de teren, este inundata, la fel si cele 30 de gospodarii aflate in apropierea…

- O alunecare masiva de teren s-a produs vineri seara in localitatea Azuga, judetul Prahova, a anuntat ministrul Mediului, Costel Alexe, pe pagina de facebook. In urma acestei alunecari, 125 de persoane au fost evacuate. Redam anunțul ministrului: „In aceasta seara (vineri seara, n.r.) s-a produs o alunecare…

- Aproximativ 150 de persoane din localitatea Azuga de pe Valea Prahovei sunt evacuate, vineri seara, din cauza unei alunecari de teren care poate avansa catre un grup de locuinte de pe strada Umbroasa. Primele estimari arata ca suprafata afectata este de aproximativ 10.000 de metri patrati.

- O alunecare uriașa de teren s-a produs, in aceasta seara, in Azuga, a anunțat Antena3. Versantul Baiului a luat-o la vale, cu tot cu padure, iar pamantul a blocat paraul Azuga. Un intreg cartier, aflat la baza versantului, este in pericol sa fie inghițit, iar oamenii au evacuat deja...

