Stiri pe aceeasi tema

- La Piatra Neamt au inceput lucrarile la unitatea mobila de terapie intensiva din curtea Spitalului Judetean de Urgenta. Reprezentantii Asociatiei „Daruieste viata”, care sustin acest proiect, au estimat ca in zece saptamani ar trebui terminata lucrarea. Alexandru Filimon, managerul Spitalului Judetean…

- Pompierii din Cimpeni, judetul Alba, au intervenit, vineri seara, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism aflat in parcarea Spitalului de Boli Cronice din localitate, informeaza News.ro. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba, statia de pompieri Cimpeni…

- Unitatea mobila de terapie intensiva a fost inchisa, la numai o luna dupa ce a fost data in folosinta. Precipitatiile cazute din abundenta saptamana trecuta s-au infiltrat intr-o parte din tavanul camionului transformat in unitate de terapie intensiva. Incidentul aparut si ca urmare a faptului ca acoperisul…

- Activitatea unitatii mobile de terapie intensiva din Botosani va fi suspendata, temporar, din cauza unor infiltratii de apa aparute in tavanul acesteia, pe fondul precipitatiilor din ultimele zile, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, directorul Directiei de Sanatate Publica Botosani, Monica Adascalitei.…

- Pompierii clujeni au intervenit astazi de urgența dupa ce medicii de la Spitalul de Urologiei din Cluj-Napoca au anunțat ca exista un incendiu provocat de un scurt circuit. Personalul medical a reușit sa țina situația sub control pâna la sosirea pomperilor…

- Ziarul Unirea Nelu Tataru: Avem 1.400 de paturi pentru terapie intensiva COVID in acest moment. Si avem in operationalizare inca 280 Nelu Tataru, ministrul Sanatatii, a declarat, in cadrul unei conferinte de presa sustinuta sambata, 28 noiembrie, la Iasi, ca in prezent la terapie intensiva sunt 1.400…