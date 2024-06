A fost declanșata alerta de incendiu la sediul Biroului Electoral Județean (BEJ) Gorj și la Biroul Electoral de Circumscripție Targu Jiu. La fața locului a sosit o autospeciala de pompieri cu apa și spuma și un echipaj al SMURD Gorj. Echipele de intervenție au constatat ca un senzor al instalației s-a declanșat accidental. Biroul Electoral Județean Gorj funcționeaza in spațiile de la intrarea in Stadionului Municipal. BEJ Gorj are o activitate intensa in aceasta perioada, avand in vedere ca a primit din partea PNL o solicitare de renumarare a voturilor. Citește și: Juriul incepe sa delibereze…