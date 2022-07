Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti Ilfov au fost solicitati sa intervina astazi la Biblioteca Nationala. La fata locului intervin mai multe echipaje de pompieri. A fost oprita circulatia in zona pentru a se putea interveni. Potrivit ISU Bucuresti Ilfov, pe Strada…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentri Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina noaptea trecuta in localitatea Ovidiu, judetul Constanta.Potrivit ISU Dobrogea o casa de pe strada Nuferilor a fost cuprinsa de flacari.Alerta a fost data in jurul orei 00.30.…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dupa amiaza sa intervina in localitatile Tepes Voda si Ostrov, din judetul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea in localitatea Tepes Voda pompierii intervin pentru stingerea unui…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in cursul noptii sa intervina in municipiul Constanta.Potrivit ISU Dobrogea un incendiu a izbucnit intr un apartament situat la etajul al patrulea al unui bloc de pe bulevardul Tomis 67.Alerta…

- Marti, 21 iunie, la sediul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Gheorghe Pop de Basesti” al Judetului Maramures va avea loc intalnirea cu factorii implicati in procesul de avizare-autorizare privind securitatea la incendiu a constructiilor. Actiunea este programata a incepe la ora 09:00, La acesta…

- Pompierii din cdarul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului iasi au fost solicitati astazi sa intervina la Spitalul de Copii Sfanta Maria din Iasi. Potrivit ISU Iasi au fost semnalate degajari de fum la etajul 1 a unitatii sanitare."Se deplaseaza mai multe autospeciale de interventieldquo;…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti Ilfov au fost solicitati in aceasta dimineata sa intervina la statia de metrou Piata Romana din Bucuresti. Potrivit ISU B IF este forba din primele informatii despre o degajare de fum in subteran. "In acest moment se realizeaza…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dupa amiaza sa intervina la Navodari. Potrivit ISU Dobrogea a fost semnalat fum dens intr un apartament situat la etajul patru al unui bloc de pe strada Cabanei. la fata locului…