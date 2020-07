Alertă de incendiu într-o aeronavă Ryanair Un avion al companiei aeriene Ryanair, cu peste 160 de pasageri si membri ai echipajului la bord, a aterizat de urgenta vineri pe aeroportul din Salonic, in nordul Greciei, in urma unei alerte de incendiu, au anuntat autoritatile, scrie Agerpres. Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol si foto: wall-street.ro

