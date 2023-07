Alertă de incendii: Respectați normele de protecție a mediului și preveniți dezastrele! Avand in vedere creșterea semnificativa a incendiilor de vegetație uscata din ultima perioada, cauzate de utilizarea focului deschis pentru igienizarea terenurilor fara respectarea masurilor de aparare impotriva incendiilor și ținand cont de faptul ca, zilele acestea, județul Dambovița s-a aflat sub incidența unor avertizari meteorologice de temperaturi ridicate, dorim sa va reamintim faptul ca este [...] The post Alerta de incendii: Respectați normele de protecție a mediului și preveniți dezastrele! first appeared on Partener TV . Citeste articolul mai departe pe tvpartener.ro…

