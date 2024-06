Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul cotidian iberic AS expune ipoteza unui blat, „biscotto” cum numesc italienii un astfel de deznodamant, in partida dintre Romania și Slovacia, decisiva pentru ambele in vederea optimilor de finala ale turneului final din Germania. Partida dintre Romania și Slovacia va avea loc maine, de la ora…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a emis o alerta la nivel mondial cu privire la versiuni contrafacute de Ozempic – care a devenit cunoscut ca o metoda de slabire, scrie BBC. Medicamentul este cunoscut uneori ca ”injectie de slabit”, in pofida faptului ca principalul sau scop este tratamentul diabetului…

- Chiar daca ocupa primul loc in Grupa C, cu 4 puncte acumulate, Anglia da semne ca va parasi curand EURO 2024. Selectionatele Danemarcei si Anglia au terminat la egalitate, 1-1 (1-1), joi seara, pe Frankfurt Arena, intr-un meci din Grupa C a Campionatului European de fotbal – EURO 2024, gazduit de Germania.…

- Poliția din Berlin a inchis temporar o zona din apropierea cladirii parlamentului din oraș, unul dintre locurile unde se așteapta ca fanii sa se adune pentru a urmari vineri seara meciul de deschidere a Euro 2024 dintre Germania și Scoția, informeaza Mediafax. „Un obiect suspect a fost gasit in zona…

- O țara din Europa, pe care mulți romani o viziteaza anual, este sub atenționare de furtuni puternice. Prin urmare, Ministerul Afacerilor Externe de la București a emis o atenționare de calatorie pentru Landul Bavaria. Atenționare de calatorie pentru romani Potrivit MAE, cetațenii romani care se afla,…

- Partida amicala de fotbal masculin dintre Romania și Liechtenstein, programata inițial pe 8 iunie, va avea loc mai devreme cu o zi, pe 7 iunie, tot pe stadionul Steaua din București, a anunțat marți Federația Romana de Fotbal, potrivit mediafax. In urma dialogului avut cu reprezentanții Federației…

- Perspectivele economice destul de tulburi la nivel european, confirmate deja in Marea Britanie si Germania, au ridicat nivelul de alerta si in economia romaneasca iar multe dintre marile companii, in special cele care au operatiuni de export, au apelat la restructurarea preventiva a afacerilor, pentru…

- Nancy Faeser, ministrul german de interne, a avertizat: ”Pericolul terorismului a atins un alt nivel”. Autoritațile de securitate se tem de atacuri cu drone și de lovituri cibernetice la Euro 2024. # Cine ar avea ca ținta turneul final: teroriștii islamiști, agenții ruși și neonaziștii nemți. # Toate…