Alertă de gradul zero. Vitele românești, măcelărite pe banda rulantă Disperați ca multinaționalele au inchis fabricile de lapte din Romania și seceta i-a lasat fara hrana pentru animale, fermierii au inceput sa duca in masa vitele la abator. In prezent, se taie 650 de vaci pe zi, iar in acest ritm, pana la sfarșitul anului, nu va mai exista nici urma de lapte romanesc, avertizeaza […] The post Alerta de gradul zero. Vitele romanești, macelarite pe banda rulanta first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un nou gigant vine in Romania, astfel ca se fac investitii de sute de milioane de euro, iar angajarile vor curge pe banda rulanta. Așadar, unde trebuie sa adreseze romanii pentru un loc de munca și ce locuri de munca sunt dispobibile, vedeți in randurile de mai jos. Un gigant america vine in Romania.…

- Doi din cei mai importanți oameni de afaceri din Turcia anunța un nou cartier rezidențial in București. Parteneriatul are la baza un proiect de anvergura, de peste 700 de apartmente. Proiectul imbiliar va fi construit pe malul lacului Fundeni. De altfel nu este singurul proiect al celor doi, existand…

- In urma cu trei ani, unul din giganții in producția de terminale și echipamente 5G anunța un parteneriat important in Romania. Era momentul la care RCS & RDS și Ericsson intrau intr-un parteneriat. Cele doua mari companii puneau in funcțiune serviciul mobil 5G in Romania. De atunci au trecut trei ani,…

- Unul din cei mai mari producatori de echipamente de curațenie din lume iși anunța planul pentru urmatoarea perioada. Intra pe piața romaneasca in 2016, cand deschidea o prima fabrica la Curtea de Argeș. In afara de producția in sine, a dezvoltat și alte servicii, inclusiv cele de spalatorie auto in…

- Este veste de ultima ora. S-a aflat care este gigantul care vine in Romania, astfel ca angajarile vor curge pe banda rulanta. Compania gigant și-a gasit persoana care va conduce reprezentanța din Romania. Toate amanuntele, in articolul de mai jos. Un gigant intra pe piața din Romania. Se vor face angajari…

- Noile modificari ale Codului fiscal, intrate in vigoare de luni, 1 august, vor duce la concedieri pe banda rulanta in randul firmelor mici și mijlocii, arata un sondaj realizat de Consiliul Național al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Romania (CNIPMMR). Una dintre schimbarile facute este…

- Profesorul Mircea Coșea a declarat, in cadrul Știrilor B1 TV, ca Romania se imprumuta tot mai des, la dobanzi tot mai mari. Astfel, riscam sa ajungem in incapacitate de plata și sa nu mai putem asigura cheltuielile curente deoarece dobanzile vor deveni atat de mari incat efectiv nu vom mai avea posibilitatea…

- Compania de stat care va angaja pe banda rulanta. In anumite parți al lumii, și chiar in Romania, trendul de construire a parcurilor fotovoltaice a luat amploare. Mai multe țari au preluat conducerea in captarea energiei solare și o folosesc ca sursa viabila de electricitate. De-a lungul anilor, Statele…