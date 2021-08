Speriați de amenințarile taierii pensiilor militare și de majorarea varstei de pensionare, polițiștii au inceput sa plece masiv din sistem, ajungandu-se la un ”spor natural” negativ, o angajare la patru pensionari. Situația este extrem de grava in MAI, atat pentru cei ramași, fiecare fiind obligat sa munceasca pentru alți 5, cat și pentru cetațeni, care […] The post Alerta de gradul zero in Poliție. Se pleaca pe capete first appeared on Ziarul National .