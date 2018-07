Alertă de "furt de nori" în Iran; Agenţia naţională de meteorologie dezminte informaţia Un general iranian a acuzat luni Israelul ca manipuleaza norii pentru a impiedica ploaia sa cada in Iran si a vorbit despre un "furt de nori" pe teritoriul tarii sale. Informatia a fost insa dezmintita de agentia nationala de meteorologie, a raportat agentia de presa ISNA. "Schimbarea climatica din Iran este suspecta", a declarat generalul de brigada Gholam Reza Jalali, comandantul Apararii pasive iraniene, la un colocviu national despre protejarea populatiei, in contextul in care Iranul se confrunta cu o seceta severa, informeaza AFP. "Ingerinta externa este banuita ca a jucat un rol in schimbarea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

