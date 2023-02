Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj și FCSB vor fi protagonistele celui mai important meci din cea de-a 24-a etapa a SuperLigii, duel programat duminica, de la ora 21:00. Inaintea partidei din weekend, CFR Cluj este lider in clasamentul din SuperLiga, cu 50 de puncte, in timp ce FCSB se afla pe locul 4, cu 41 de puncte.CFR Cluj…

- Mihai Stoica se teme de un jucator al campioanei Romaniei inaintea derby-ului CFR Cluj – FCSB, din etapa a 24-a a Ligii 1. Managerul general al ros-albastrilor este ingrijorat de ceea ce ar putea reusi veteranul Ciprian Deac in confruntarea din Gruia care va fi duminica, de la ora 21:00, in format LIVE…

- Dupa victoria de la Ovidiu, patru jucatori de la CFR Cluj au fost inclusi in echipa etapei, stabilita de Liga Profesionista de Fotbal, iar Dan Petrescu a fost desemnat antrenorul "11ldquo; lui ideal al rundei. Meciul de la Ovidiu dintre primele doua clasate in Superliga, Farul Constanta si CFR Cluj,…

- Derby-ul rundei din Superliga, Farul - CFR Cluj 0-3, a avut parte de o prezența inedita in loja VIP a stadionului din Ovidiu. Ambasadorul Japoniei la București, Excelența Sa Hiroshi Ueda, a fost invitatul special al clubului patronat de Gica Hagi. Oficialul nipon a urmarit meciul de langa Ciprian Marica,…

- Farul și CFR Cluj, primele doua clasate din Superliga, se vor infrunta luni, de la ora 20:00, in etapa 22 a campionatului. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata de PrimaSport 1, OrangeSport 1 și DigiSport 1. AICI, rezultatele etapei 22 din Superliga LIVE de la ora 20:00 » Farul - CFR Cluj,…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat, vineri, programul etapei #24 din Superliga, a treia runda care se desfașoara in noul an. E etapa derby-ului CFR Cluj - FCSB, care se va disputa in „Gruia”, duminica, 5 februarie, de la ora 21:00. La nici doua luni de la restanța pe care au jucat-o pe Arena Naționala,…

- Ilie Dumitrescu, fostul mare internațional, a analizat victoria celor de la CFR Cluj cu FCSB, scor 1-0, in Superliga. Fostul atacant al Stelei este sigur ca echipa lui Dan Petrescu va mai aduce 3 jucatori in pauza de iarna și nu va ceda pe nimeni. El s-a referit și la situația de la FCSB, acolo unde…

- FCSB - CFR Cluj, meci restanta din etapa a 9-a a campionatului Romaniei, este programat, joi, 15 decembrie, de la ora 20:00, pe Arena Nationala din Bucuresti, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Prima Sport 1 si Orange Sport 1.