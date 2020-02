Alerta de Coronavirus si la scoala unde merg Printul George si Printesa Charlotte

Stiri pe aceeasi tema

- Patru elevi ai scolii „Thomas” din Battersea, o institutie de invatamant privata din sud-vestul Londrei frecventata de printul George si printesa Charlotte – copiii Prințului William, prezinta simptome de infectie cu noul coronavirus, potrivit gala.fr., scrie...

- 4 elevi din scoala unde invata si fiul Printului William prezinta simptome ale coronavirus. Familia regala este in alerta. Printul George si Printesa Charlotte invata la o scoala privata din Battersea, scoala aflata in sud vestul Londrei.Elevii au fost izolati la domiciliu pentru moment si li se fac…

- Situația in Europa se schimba de la zi la zi din cauza noilor cazuri de coronavirus descoperite in diferite țari ale continentului. Sutele de noi diagnostice din Europa dau naștere temerii unei raspandiri masive și in Marea Britanie. Drept urmare, vin și masurile de precauție pentru populație. Cum este…

- La nivelul comunei Farcasa a fost infiintat un Comandament de Urgenta, in vederea monitorizarii situatiilor pentru limitarea si prevenirea posibilelor imbolnaviri cu coronavirus, se arata intr-o postare pe pagina Comuna Farcasa Maramures . Acesta va fi format din: Ioan Stegeran – primarul comunei Farcasa…

- Un autocar cu aproximativ 50 de elevi și profesori ai liceului Regina Maria din Alba Iulia a parasit sambata, zona Veneto din Italia, la cererea unor parinti care s-au panicat de raspandirea cazurilor de coronavirus in aceasta zona a Italiei și au solicitat aducerea copiilor in Romania chiar daca…

- In plina criza, mulți chinezi refuza sa fie plasați in carantina. Pentru a stopa raspandirea virusului, autoritațile au luat masuri șocante, oamenii sunt luați cu forța din case și duși la izolare. Citeste si: Coronavirus a facut peste 800 de victime. Chinezii au gasit tratamentul salvator…

- Prințul George și sora sa mai mica, Prințesa Charlotte, beneficiaza de un meniu extravagant atunci cand se afla la școala. Cei doi copii ai ducilor de Cambridge și colegii lor de la școala Thomas’s Battersea au parte de un pranz de invidiat, de la chili fara gluten și pui crescut in aer liber, la foietaj…