Alerta de coronavirus: O studenta romanca venita din China a fost preluata de medici la aeroport

- O romanca pasagera a unui avion Fly Dubai, ce a aterizat sambata seara pe Aeroportul Henri Coanda, in jurul orei 22:20, a fost preluata de medici și dusa la Institutul Matei Balș din Capitala, pentru a i se face testul de depistare a coronavirusului, transmite Digi24.ro.

- O studenta care invața in China și care in ultimele doua saptamani a fost in vacanța intr-o zona in care s-au inregistrat multe cazuri de imbolnavire cu coronavirus a fost preluata de medici de pe Aeroportul Otopeni și dusa la Institutul Matei Balș din Capitala pentru a i se face testul de depistare…

- Informații de ultima ora! Romania se afla sub alerta de coronavirus. O femeie cu suspiciunea de coronavirus este transferata de urgența de la Suceava la Institutul Național de Boli Infecțioase "Prof. Dr. Matei Balș".Pacienta a fost in Kunming, China. A venit cu avionul de la Londra, la Suceava,…

- Tanarul de 24 de ani intors recent din China a fost dus la Institutul „Matei Balș” din capitala cu suspiciune de infectare cu coronavirus s-a dovedit a nu fi purtator al virusului. Medicii au descoperit ca tanarul sufera de gripa, urmand sa fie externat și tratat in ambulatoriu. Ministerul Sanatații…

- Tanarul din Bacau adus luni la Institutul ”Matei Bals” din Capitala cu suspiciune de coronavirus, dupa ce in urma cu cateva zile revenise din China, nu este infectat. El are gripa, iar marti va fi externat, urmand sa se trateze in ambulatoriu, potrivit news.ro.”Nu este vorba despre infectie…

- Rezultatele analizelor pacientului bacauan suspectat ca s-ar fi infectat cu coronavirus in China NU confirma suspiciunile, au anunțat medicii de la spitalul Județean Bacau. Conform rezultatelor sosite de la Institutul National de Boli Infectioase “Prof. Dr. Matei Bals” din București, pacientul de 24…

- Ministerul Sanatatii a afirmat luni ca „este foarte putin probabil” ca pacientul din Bacau care va fi adus la Institutul „Matei Bals” sa fie infectat cu noul coronavirus. „Referitor la situatia pacientului cu suspiciune de infectie cu noul Coronavirus de la Bacau. Pacientul a venit dintr-o regiune din…

- La bord, pasagerul a spus ca a calatorit in China, insa acum trei luni. "Astazi, 25 ianuarie, comandantul cursei Ryanair de pe ruta Tel Aviv -Bucuresti, a solicitat prezenta unei echipe medicale la aterizare, ca urmare a faptului ca un pasager prezenta unele simptome de gripa. Aeronava a aterizat la…