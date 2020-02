Alertă de coronavirus la Craiova. Cei 179 de pasageri suspecți de coronavirus au aterizat Avionul cu cele 179 de persoane suspecte de coronavirus a aterizat in acesta noapte pe Aeroportul Internațional Craiova. Cu toate ca prefectului județului Dolj, Narcis Purcarescu Pasagerii a transmis ca pasagerii care vin din zonele italiene aflate in carantina vor fi duse la aproape 100 de kilometri de Craiova, intr-un centrul de carantina din campusul școlar de la Bechet, insa situația pare destul de liniștita, pasagerii nu au fost intrebați mai nimic, nu li s-a spus de cele 14 zile de carantina. Aceștia pleaca liniștiți catre casele lor . 1 de 3 Alerta de coronavirus la Craiova. Cei 179 de… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

