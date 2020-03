Stiri pe aceeasi tema

- Trei membri ai staff-ului tehnic al echipei de fotbal Ajax Amsterdam, la care evolueaza mijlocasul roman Razvan Marin, au fost nevoiti sa ramana izolati la domiciliu, pana pe 13 martie, fiind suspectati ca ar fi infectati cu noul coronavirus, informeaza Reuters si EFE. Cei vizati de aceasta masura sunt…

- Un bebeluș de opt luni a fost internat, in izolare, la Secția de Pediatrie a Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu, fiind suspect de infecție cu coronavirus. Ce a facut mama fetiței cu cateva zile inainte?

- Trei cetateni romani sunt izolati intr-un spital din capitala Republicii Dominicane, Santo Domingo, unde li se fac analize pentru noul coronavirus, a declarat vineri ministrul sanatatii din aceasta tara, Rafael Sanchez Cardenas, citat de agentia EFE, scrie Agerpres.

- Trei cetateni romani sunt izolati intr-un spital din capitala Republicii Dominicane, Santo Domingo, unde li se fac analize pentru noul coronavirus, a declarat vineri ministrul sanatatii din aceasta tara, Rafael Sanchez Cardenas, citat de agentia EFE, scrie Agerpres.

- Epidemia de coronavirus s-a agravat vineri in nordul Italiei, oficialii anuntand 14 noi cazuri confirmate in regiunea instarita Lombardia si alte doua suspecte in cea vecina, Veneto,informeaza Reuters.

- Autoritațile medicale din statul american California au anunțat recent ca au confirmat un nou caz de infecție cu noul coronavirus, al noualea in Statele Unite, relateaza site-ul agenției Reuters.O femeie din localitatea Santa Clara, in apropiere de San Francisco, este in carantina, iar familia…

- Aproximativ 200 de cetateni americani repatriati cu avionul din orasul chinez Wuhan, focarul epidemiei noului coronavirus chinez aparut in decembrie, au sosit la o baza militara americana in California, unde urmeaza sa fie mentinuti la izolare timp de cel putin 72 de ore, au anuntat autoritatile,…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a avertizat ca noul coronavirus din China s-ar putea raspandi la nivel mondial și a indemnat spitalele din intreaga lume sa se pregateasca pentru acest scenariu, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax."Din informațiile pe care le avem este…