Alertă de coronavirus în România O femeie cu suspiciunea de coronavirus este transferata de urgența de la Suceava la Institutul Național de Boli Infecțioase "Prof. Dr. Matei Balș". Pacienta a fost in Kunming, China. A venit cu avionul de la Londra, la Suceava, in data de 1 februarie, iar pe data de 2 februarie a inceput sa aiba primele simptome. Femeia este romanca și este profesoara de engleza. Kunming se afla la aproximativ 1500 de kilometri de Wuhan, orașul unde a izbucnit cumplitul virus. In prezent, Institutul Național de Boli Infecțioase "Prof. Dr. Matei Balș" este dotat cu toate kit-urile necesare diagnosticarii rapide… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

