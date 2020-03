Stiri pe aceeasi tema

- Sedinta Comisiei de invatamant a Senatului din aceasta saptamana este amanata pentru a preveni o eventuala raspandire a infectiei cu coronavirus, in conditiile in care o angajata a comisiei este, in prezent, testata, a confirmat, luni, pentru AGERPRES, senatorul PSD Ecaterina Andronescu, membru al acestei…

- Toti angajații Comisiei pentru Invațamant din Senat au fost trimiși acasa, dupa ce soțul unei angajate de la comisie ar fi avut contact cu persoana depistata pozitiv pentru coronavirus.Este vorba despre femeia de 42 de ani, descoperita pozitiv la testarea pentru cronavirus, si care lucra la contabilitate,…

- Alerta de coronavirus și la Parlament, dupa verificarile anunțate și la Guvern. Toti angajatii Comisiei pentru Invatamant din Senat au fost trimisi acasa. Masura a fost luata, dupa ce soțul unei senatoare din respectiva comisie, s-a descoperit ca lucreaza la OSIM, instituția unde este angajata și femeia…

- Dupa suspiciunile de coronavirus de la Guvern, o noua situatia de acelasi tip a aparut la Parlament. Toti angajati Comisiei pentru Invatamant din Senat au fost trimisi acasa."Vineri a fost depistata pozitiv la Coronavirus o angajata de la OSIM, unde lucreaza soțul unei doamne angajate la Comisia…

- Acuzații extrem de grave lansate de un deputat USR. Tudor Pop, membru in Comisia de Sanatate din Parlamentul Romaniei, sustine ca, in Punctul de Trecere a Frontierei din Vama Veche, triajul pentru coronavirus este facut in incaperi insalubre si de personal medical fara pregatire epidemiologica, conform…

- Deputatul USR Tudor Pop, membru in Comisia de Sanatate din Parlamentul Romaniei, sustine ca, in Punctul de Trecere a Frontierei din Vama Veche, triajul pentru coronavirus este facut in incaperi insalubre si...

- Autoritațile au insituit cod galben de risc de infecție cu noul tip de coronavirus - Covid-19, dupa ce numarul de imbolnaviri in Italia, unde se afla foarte mulți cetațeni moldoveni, a crescut in ultimele doua zile. Comisia pentru sanatate publica privind situația epidemiologica din țara a emis in acest…

- Senatorul PSD Liviu Pop a declarat, marți, ca doi dintre actualii miniștri s-ar putea regasi intr-un viitor guvern de uniune naționala, respectiv Nicolae Ciuca și Bogdan Aurescu. ”Din punctul meu de vedere, trece greu, dar trece”, a mai spus Pop referitor la moțiunea de cenzura, conform Mediafax.Citește…