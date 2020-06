Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 16 cadre medicale de la Spitalul Bagdasar Arseni din Capitala au fost testate pozitiv cu coronavirus in urma testelor, dar numarul celor infectați ar putea fi, de fapt, mult mai mare. Alte cateva zeci de teste sunt in lucru, anunța digi24.ro.Ancheta epidemiologica de la Bagdasar…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, intrunit duminica, a decis instituirea masurii de carantina in satele Toflea si Brahasesti, comuna Brahasesti, pe o perioada de 14 zile, in judetul Galati.

- Nu mai puțin de 17 cadre medicale și 10 pacienți au fost diagnosticați cu noul coronavirus la Spitalul Universitar din București. De asemenea, alte șapte cadre medicale de la Spitalul Militar Central au primit același diagnostic.

- Libertatea a facut un experiment pentru a vedea cum este traficul in București in perioada epidemiei de coronavirus . A ales un traseu care strabate Capitala și care, in mod normal, ar fi fost extrem de aglomerat. De cand Klaus Iohannis a decretat stare de urgența in Romania și masurile de prevenire…

- Alianța USR PLUS cere Guvernului masuri urgente pentru protejarea cadrelor medicale, dupa ce trei spitale din țara au devenit focare de infecție, anunța un comunicat de presa al formațiunii politice. Salvați Romania vrea testarea medicilor și a asistentelor și asigurarea de echipamente.„Cazurile…

- Numarul persoanelor diagnosticate cu coronavirus a ajuns la 47 miercuri seara, fiind confirmate inca doua cazuri. Un caz este cel al unei femei de 53 de ani, care a intrat in contact cu femeia de 35 de ani care a calatorit in Israel si care s- a intors in Romania in data de 29 februarie. Celalalt…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 11 martie 2020, la ora 17.00, a mai fost diagnosticat inca un barbat din București cu coronavirus, astfel ca numarul cazurilor a ajuns la 36. „Este vorba despre un barbat din București, de 56 ani, care a calatorit in Israel in perioada 22-29…

- Numarul cazurilor de coronavirus a ajuns la 30. Este vorba despre o femeie din București care a intrat in contact cu fostul polițist ce fusese internat la Spitalul Gerota. Este vorba de o femeie de 43 de ani, medic, care a intrat in contact cu pacientul care a fost internat in Spitalul Gerota. Este…