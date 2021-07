Prezenta unui colect suspect a fost semnalata, in aceasta dimineata, in zona Garii CFR din Odorheiu Secuiesc, zona fiind izolata, informeaza Biroul de Presa al Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ) Harghita.La fata locului intervine echipa specializata a SRI."IPJ Harghita a fost sesizat prin SNUAU 112 cu privire la faptul ca in zona garii CFR din Odorheiu Secuiesc, situata in zona Beclean, a fost semnalata prezenta unui colet suspect. Zona a fost izolata de catre politistii de siguranta publica. A fost luata legatura cu Serviciul Roman de Informatii pentru adoptarea masurilor din competenta",…