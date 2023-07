Alertă de caniculă! Val de căldură în România. La cât vor urca temperaturile, conform ANM/Prognoză specială pentru București Se anunța zile cu temperaturi ridicate, in mai multe zone din țara. Conform meteorologilor, valul de caldura și canicula vor cuprinde, luni, Banatul și Oltenia, iar in zilele urmatoare se vor extinde și in alte zone ale țarii. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis luni dimineața o informare meteorologica anunțand zonele ce vor fi […] The post Alerta de canicula! Val de caldura in Romania. La cat vor urca temperaturile, conform ANM/Prognoza speciala pentru București first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

