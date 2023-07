Stiri pe aceeasi tema

- In Banat, in urmatoarele doua saptamani sunt așteptate temperaturi crescute, chiar și de 38°C, in timp ce precipitațiile vor lipsi, conform prognozei emise de Administrația Naționala de Meteorologie.

- Atenționare de calatorie pentru Spania de la Ministerul Afacerilor Externe de la București: Țara este lovita de un val extrem de caldura, iar meteorologii spanioli au emis un cod roșu de canicula pentru mai multe regiuni. Sunt așteptate temperaturi maxime de 44 de grade Celsius, scrie europafm.ro. Marți…

- Hidrologii au actualizat avertizarea emisa duminica și anunța Cod galben de viituri pe rauri din șase județe, pana marți, la ora 15:00. Astfel, incepand de luni, de la ora 12:00, pana marți, la ora 15:00, intra in vigoare Codul galben pe raurile din bazinele hidrografice: Crisul Alb – sectorul situat…

- Disconfortul termic și canicula, dar și fenomenele de instabilitate atmosferica vor continua sa dea batai de cap, in multe zone ale țarii, și in intervalul urmator. Meteorologii vin cu informații de ultima ora. Au fost emise avertizari cod galben si portocaliu pentru 11 județe din vestul și nord-vestul…

- Avertizari Cod Galben de furtuni in Alba și alte zone, canicula, disconfort termic. Cod Portocaliu de vijelii in șase județe Administrația Naționala de Meteorologie anunța furtuni și vijelii in partea de vest a țarii, inclusiv in Alba. Va fi in continuare canicula pana sambata. COD GALBEN: de vineri,…

- Meteorologii au emis miercuri o avertizare cod galben de furtuna și ploi torențiale, pentru 14 județe din vestul țarii, valabila de la pranz pana la ora 23. Sunt vizate fenomene de instabilitate atmosferica temporar accentuata in 14 judete, transmite ANM. 14 județe din vestul țarii, sub cod galben de…

- Duminica, vremea rea a facut ravagii in mai multe județe din nord-vestul țarii. Au fost numeroase furtuni și vijelii in mai multe localitați care au avut de suferit din cauza ruperii de nori ce a dus chiar și formarea unir adevarate troiene de gheața.

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA) a transmis, duminica, ca este risc de viitura in Maramureș, Cluj, Satu Mare și Salaj, ca urmare a precipitatiilor inregistrate, a celor prognozate și cedarii apei din stratul de zapada din