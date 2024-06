Stiri pe aceeasi tema

- Romanii care se afla, tranziteaza sau au de gand sa calatoreasca in Polonia sunt avertizați de Ministerul Afacerilor Externe ca autoritațile locale au emis atenționare de furtuni puternice (nivel 2) pentru toata țara.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Federala Germania, Landul Bavaria, ca autoritatile locale au emis avertismente de furtuni puternice (cod portocaliu, nivel 2) pentru mai multe localitati, urmare a…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) reamintește, vineri seara, recomandarea adresata cetațenilor romani de a evita orice calatorie in Israel, Palestina, Liban și Republica Islamica Iran. In contextul evoluțiilor de securitate din regiune, MAE le transmite romanilor sa evita orice calatorie in Statul…