- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Bulgaria ca, in conformitate cu datele puse la dispozitie de autoritatile bulgare, incepand cu data de 10 iulie 2024 se vor desfasura lucrari de reparatie majora la Podul Prieteniei…

- Ministerul Afacerilor Externe reamintește cetațenilor moldoveni care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa se deplaseze in Republica Libaneza despre existența riscurilor de securitate pentru integritatea lor, recomandand evitarea oricarei calatorii.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Bulgaria ca, in conformitate cu datele puse la dispozitie de autoritatile din aceasta tara, se desfasoara lucrari de reparatie si asfaltare a suprafetei carosabile a Podului…

- O țara din Europa, pe care mulți romani o viziteaza anual, este sub atenționare de furtuni puternice. Prin urmare, Ministerul Afacerilor Externe de la București a emis o atenționare de calatorie pentru Landul Bavaria. Atenționare de calatorie pentru romani Potrivit MAE, cetațenii romani care se afla,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Franceza ca sindicatul controlorilor de trafic aerian UNSA ICNA din Republica Franceza a lansat un apel la greva pentru data de 25 mai 2024.In acest context, miscarea sociala…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) reamintește, vineri seara, recomandarea adresata cetațenilor romani de a evita orice calatorie in Israel, Palestina, Liban și Republica Islamica Iran. In contextul evoluțiilor de securitate din regiune, MAE le transmite romanilor sa evita orice calatorie in Statul…

- Sunt vești proaste pentru cei care vor sa mearga in Grecia in zilele urmatoare! Este alerta de calatorie! Acest lucru se intampla din cauza incendiilor de padure. Iata ce a transmis Ministerul Afacerilor Externe (MAE)!