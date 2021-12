Alertă de călătorie - Fenomene meteo extreme în Grecia Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis, sambata, o atentionare de calatorie pentru Grecia, avertizand asupra riscului deteriorarii bruste a conditiilor meteorologice din aceasta tara si al aparitiei unor fenomene extreme. Potrivit unui comunicat de presa transmis de MAE, Serviciul elen de Meteorologie (EMY) a emis o avertizare meteo, valabila pentru intervalul 11-12 decembrie, referitoare la deteriorarea brusca a conditiilor meteorologice si manifestarea unor fenomene extreme (precipitatii abundente, inclusiv grindina si caderi masive de zapada, in zonele muntoase din nordul tarii, furtuni… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vremea continua sa fie rece in aceasta perioada. ANM anunța temperaturi scazute. Nu scapam de frig nici in acest weekend, pentru ca se anunța valori termice scazute, obișnuite, de altfel, pentru aceasta perioada. Vremea ramane mohorata in weekend, conform Administrației Naționala de Meteorologie. Ce…

- Ministerul Afacerilor Externe anunta ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul bulgar de Meteorologie si Hidrologie, o parte insemnata a teritoriului acestei tari va fi afectata, marti si...

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Bulgaria, unde in mai multe zone este, marți și miercuri, risc mare de ploi, ninsori și viscol puternic. A fost emis Cod portocaliu. Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare meteo. Un fenomen sever va lovi Romania in urmatoarele ore, iar acesta este total neobișnuit pentru aceasta perioada. In urmatoarele 24 de ore, vremea se va schimba radical. Metorologii anunța fenomene neobișnuite pentru aceasta perioada, iar…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Italiana, ca Serviciul de Protectie Civila Italian a emis, pentru vineri, 29 octombrie 2021, avertizari de conditii meteorologice severe. Pentru sud-estul si nord-estul regiunii…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare de vreme severa in toata țara, valabila in urmatoarele doua zile. Sunt anunțate vijelii puternice pana vineri dimijneața. Alerta meteo de vijelii puternice in toata țara. ANM anunța rafale de 100 km/ora in sudul județului Caraș-Severin …

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Italiana ca Serviciul de Protecție Civila italian a emis un avertisment de cod roșu de precipitații puternice, incepand cu 4 octombrie 2021, pentru centrul regiunii Liguria și…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAR) a emis marți o atenționare de calatorie pentru Italia, unde autoritațile au emis coduri roșu, portocaliu și galben de precipitații. Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica…