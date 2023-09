Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a murit, iar alte patru persoane au fost ranite, intr-un accident rutier produs sambata pe Drumul Județean 546, in comuna Marunței, din județul Olt.In accident au fost implicate doua autovehicule și un pieton, respectiv un autoturism condus de un tanar de 19 ani, din orașul Balș, județul…

- O femeie de 57 de ani a murit si alte cinci persoane, intre care trei copii cu varste intre 3 si 17 ani, au fost transportate la spital, luni, dupa ce au fost luate de curenti in timp ce se aflau la scaldat in raul Strei, in judetul Hunedoara. „In aceasta dupa amiaza, printr-un apel la numarul…

- Cel puțin șase persoane au murit și alte zeci au fost salvate dupa ce o ambarcațiune cu migranți care incerca sa traverseze Canalul Manecii dinspre Franța s-a rasturnat sambata dimineața, au anunțat autoritațile locale. Autoritațile spun ca cel puțin șase persoane au murit și zeci au fost salvate dupa…

- Cadavrele a 9 persoane au fost gasite și se crede ca inca doua persoane au murit in urma unui incendiu la o casa de vacanța care gazduiește persoane cu dizabilitați de invațare din Franța, scrie BBC.

- Trei persoane au murit și o a patra este in stare grava, dupa o masa in familie, in care au consumat ciuperci otravitoare. Preparatele au fost pregatite de o femeie, care este acum cercetata de autoritați, fiind suspectata ca a oferit preparatele doar unora dintre invitații sai la masa - socrilor sai…

- Gara din Lille, din Franța, a fost evacuata dupa o alerta de securitate. Forțele de ordine au declanșat o operațiune in urma unui apel despre o eventuala prezența a unei persoane suspectate ca ar fi un terorist aflat intr-un tren.

- O femeie a murit, iar alte doua persoane, intre care un copil, au fost ranite, marți seara, dupa ce doua mașini s-au ciocnit, apoi una dintre ele a lovit un stalp de iluminat la ieșirea din Coldea spre Ghimbav, in județul Brașov.

- Trei personalitati columbiene, printre care celebrul scriitor Hector Abad, au fost ranite usor in bombardamentul care a vizat marti seara un restaurant aglomerat din Kramatorsk, in estul Ucrainei, transmite AFP.