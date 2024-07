Stiri pe aceeasi tema

- Miscarea islamista libaneza Hezbollah a anuntat marti ca a lansat zeci de rachete in nordul Israelului "ca raspuns" la moartea unui civil intr-un atac aerian israelian asupra unui sat de la frontiera, in sudul tarii, relateaza AFP.

- Miscarea islamista libaneza Hezbollah a anuntat marti ca a lansat zeci de rachete in nordul Israelului “ca raspuns” la moartea unui civil intr-un atac aerian israelian asupra unui sat de la frontiera, in sudul tarii, potrivit english.alarabiya.net. De la inceputul razboiului pe 7 octombrie intre Israel…

- Lupte de strada sustinute de bombardamente israeliene au avut loc miercuri in sudul Fasiei Gaza, in timp ce armata israeliana spune ca se pregateste pentru o posibila ofensiva in Liban impotriva miscarii islamiste Hezbollah, transmite AFP. Armata israeliana a confirmat ca isi va continua operatiunile…

- Autoritatile israeliene se luptau marti cu incendii de padure intense in nordul tarii, izbucnite la scurt timp dupa tirurile de rachete si drone din Libanul vecin, ceea ce a fortat evacuarea partiala a unui oras, relateaza AFP, preluata de News.ro.

- Aripa armata a Hamas afirma ca a lansat duminica un atac cu „rachete de mare capacitate” asupra Tel Avivului, scrie Reuters. Aripa armata a Hamas, Brigazile al-Qassam, a declarat ca a lansat duminica un atac cu o „racheta mare” asupra Tel Avivului, in timp in centrul capitalei Israelului suna alarmele,…

- Un mort si cinci raniti dupa atacuri cu rachete asupra nordului Israelului, anunța Rador Radio Romania.Armata israeliana a anuntat ca rachete lansate de gruparea Hezbollah din Liban au ucis un civil si au ranit cinci soldati in nordul Israelului.

- Miscarea libaneza pro-iraniana Hezbollah a anuntat ca a vizat sambata doua pozitii militare in nordul Israelului, „in riposta la atacurile inamicului” impotriva „locuintelor civile” din sudul Libanului, care au provocat moartea a trei persoane in cursul noptii, intre care doi combatanti ai partidului…

- Situatie fara precedent in Orientul Mijlociu. Iranul a lansat primul atac din istorie asupra Israelului, cu peste 300 de drone si rachete. Este alerta in majoritatea oraselor iar sirenele antiaeriene au sunat toata noaptea. Armata israeliana spune ca a interceptat majoritatea proiectilelor insa cere…