ALERTĂ! DĂNCILĂ, un nou atac la președintele IOHANNIS Refuzul președintelui Romaniei de a convoca de urgența CSAT pentru avizarea proiectului rectificarii bugetare poate periclita nu doar veniturile categoriilor cele mai vulnerabile, adica pensionarii, mamele și copiii, ci și accesul pacienților la serviciile medicale. Fonduri suplimentare pentru pensii și alte drepturi sociale Avand in vedere modificarea Legii pensiilor, recent adoptata de Parlament și promulgata de președintele Klaus Iohannis, precum și creșterea numarului de beneficiari ai alocațiilor pentru copii, indemnizațiilor de creștere a copilului și stimulentelor de reinserție pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

