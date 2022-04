Stiri pe aceeasi tema

- Dan Vilceanu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, și-a inaintat demisia. Care este motivul Dan Vilceanu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, și-a inaintat demisia. Care este motivul Dan Vilceanu a anunțat, in cursul zilei de miercuri, ca a demisionat din funcția de ministrul…

- Prim-vicepresedintele liberal Lucian Bode a anuntat ca pe ordinea de zi se va afla un singur punct, convocarea Congresului extraordinar pe 10 aprilie.Consiliul National, care va avea loc incepand cu ora 12,00, va fi precedat de sedinta Biroului Politic National, la ora 10,00, unde, potrivit lui Bode,…

- Dan Vilceanu a anunțat, sambata, dupa anunțul anterior ca demisioneaza din funcția de secretar general PNL, ca pleaca și de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. „In zilele urmatoare, cand voi avea posibilitatea sa am o discutie cu domnul Nicolae Ciuca, aș vrea in urma acestei discuții…

- Dan Vilceanu a anuntat ca va avea o discutie cu premierul Nicolae Ciuca pentru a isi inainta demisia din functia de ministru al Investitiilor si Proiectelor Europene, in urma demisiei din functia de secretar general al PNL. „E vorba de o echipa, care, ca orice echipa, se baza si pe incredere. Sunt convins…

- Dan Vilceanu a anuntat, sambata, ca va discuta zilele urmatoare cu premierul Nicolae Ciuca pentru a isi inainta demisia din functia de ministru al Investitiilor sau Proiectelor Europene. El a adaugat ca nu mai poate fi vorba de incredere in interiorul echipei guvernamentale. Afirmațiile vin dupa ce…

- Dan Vilceanu a anuntat sambata, dupa sedinta Biroului Executiv in care Florin Citu si-a dat demisia de la conducerea PN L, ca intentioneaza sa demisioneze de la ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene. De asemenea, Vilceanu si-a dat demisia din functia de secretar general al PNL. „In zilele…

- Dan Vilceanu a anuntat, sambata, ca va discuta zilele urmatoare cu premierul Nicolae Ciuca pentru a isi inainta demisia din functia de ministru al Investitiilor sau Proiectelor Europene. El a adaugat ca nu mai poate fi vorba de incredere in interiorul echipei guvernamentale. Afirmațiile vin dupa…

- Prima cerere de plata pe care Romania o va face in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR) va avea loc in trimestrul doi din acest an, cand vom putea trage aproximativ 2 miliarde de euro din partea de granturi si 900 de milioane de euro din partea de imprumuturi, a declarat, joi,…