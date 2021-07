Stiri pe aceeasi tema

ANM a emis și astazi, la ora 10.00, mai multe avertizari meteo cod porticaliu și galben de vreme rea, valabile in peste jumatate din țara, zona incluzand și județul Vrancea. Meteorologii anunța ca instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata pana la sfarșitul saptamanii.

Conform prognozei de specialitate, în intervalul 30 iunie, ora 11:00 - 1 iulie, ora 12:00, va fi Cod galben de instabilitate atmosferica în zone din 12 judete, ce se va manifesta prin averse torentiale, descarcari electrice si pe arii restrânse…

COD PORTOCALIU Fenomene vizate: vijelii puternice, grindina, ploi abundente Interval de valabilitate: 30 iunie, ora 14:00 – 01 iulie, ora 06:00 Zone afectate: județele Botoșani, Iași, Suceava, Neamț și zona de munte a județelor Bacau și Vrancea Din dupa-amiaza zilei de miercuri (30 iunie) in jumatatea…

Meteorologii au emis o avertizare Cod portocaliu de vijelii puternice, grindina și ploi abundente, valabila astazi, intre orele 12.00 și 23.00, cea mai mare parte a țarii, inclusiv in județul Vrancea.

COD PORTOCALIU–Fenomene vizate: vijelii puternice, grindina, cantitați de apa importante. Interval de valabilitate: 25 iunie, ora 14:00 – 26 iunie, ora 06:00. (Zone afectate: conform textului și harții.) In intervalul menționat, in Maramureș, Transilvania, Oltenia, Banat, Crișana, vestul și nordul…

Administratia Nationala de Meteorologie a emis astazi, la ora 10.00, o avertizare meteo cod portocaliu de vijelii puternice, grindina, cantitați de apa importante, valabila in mare parte din țara, inclusiv in județul Vrancea.

