Stiri pe aceeasi tema

- Un dispozitiv exploziv artizanal a fost descoperit si neutralizat intr-o masina parcata in apropierea Stadionului Olimpic din Roma, miercuri, cu cateva ore inaintea meciului de la Euro-2020 Italia – Elvetia, informeaza presa italiana. Potrivit Corriere dello Sport, un vehicul suspect a fost…

- Autoritațile din Arad sunt alerta, dupa ce la Palatul Copiilor a fost gasita o valiza suspecta. Zona a fost imprejmuita, iar Palatul copiilor a foste vacuat. Nu se știe ce conține valiza, insa in lumina evenimentului produs saptamana trecuta se presupune ce e mai rau. Traficul rutier a fost…

- Alerta cu bomba in fata cladirii in care functioneaza Palatul Copiilor din Arad. Politisti, jandarmi, echipaje SMURD si pirotehnisti au blocat zona.Este vorba de o valiza suspecta in fata Palatului Copiilor din Arad. Autoritatile verifica daca valiza suspecta reprezinta o amenintare reala.

- Autoritațile au facut percheziții la ferma omului de afaceri. Aceștia au cautat in special documente, inscrisuri, dar și alte probe care sa ii ajute in ancheta.La percheziții a luat parte și fiica afaceristului Ioan Crișan. De altfel, criminaliștii au gasit și cea de-a doua cheie a mașinii care a explodat.…

- Autoritațile au facut percheziții la ferma omului de afaceri. Aceștia au cautat in special documente, inscrisuri, dar și alte probe care sa ii ajute in ancheta.La percheziții a luat parte și fiica afaceristului Ioan Crișan. De altfel, criminaliștii au gasit și cea de-a doua cheie a mașinii care a explodat.…

- Un geamantan suspect a fost gasit, joi, in apropierea Palatului Cotroceni. Zona a fost imprejmuita, la fața locului fiind politisti, pompieri și pirotehniști. Alarma a fost data dupa ce trecatorii au observant geamantanul abandonat intr-o stație a STB, in zona Caminului Leu din Capitala. La fața locului…

- Inca opt persoane, din alte trei locuințe, sunt in curs de a pleca din casele lor din cauza alunecarii de teren de la Varbilau.Potrivit ISU Prahova, alunecarea de teren a afectat o suprafața de aproximativ 15 hectare și nu este stabilizata, ceea ce inseamna ca se poate extinde.In apropierea faliei unde…

- Trupele speciale ale SRI și echipaje de pirotehniști au acționat, duminica, pe o strada din apropierea Guvernului, dupa ce a fost gasit un troller suspect sub o mașina parcata. Forțele de intervenție au costatat ca valiza este goala. Prezența trollerului suspect a fost sesizata prin apel la…