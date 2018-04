Stiri pe aceeasi tema

- O alerta cu bomba a fost semnalata langa vila unui milionar celebrul din Romania. Politistii au intervenit in forta dupa ce s-a anuntat prezenta unui pachet suspect la 50 de metri de casa lui George Copos.

- Alerta cu bomba in cartierul Dorobanți din București. Poliția a fost mobilizata intr-unul dintre cele mai selecte cartiere din Capitala, dupa ce angajații unei clinici de stomatologie au anunțat ca un pachet suspect a fost abandonat pe strada. Alarma s-a dovedit, in cele din urma, a fost una falsa,…

- Alerta cu bomba langa vila unui milionar din Bucuresti. Romania TV anunta ca politistii au intervenit in forta dupa ce s-a anuntat prezenta unui pachet suspect la 50 de metri de casa lui George Copos.Citeste si: Scandalul din sanatate ia amploare: Ministrul 'II FACE PRAF' pe cei care reclama…

- Autoritațile din București au intrat in alerta maxima, in urma unui apel primit la serviciul unic de urgența 112. De la celalalt capat al firului a fost anunțat faptul ca exista un pachet suspect in apropiere de casa lui George Copos. La scurt timp dupa ce a fost data alarma, polițiștii și geniștii…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,7 s-a produs, miercuri la pranz, in zona seismica Vrancea. Este cel mai puternic seism inregistrat de la inceputul acestui an si a fost resimtit si la Bucuresti.Citeste si: ULTIMA ORA - Klaus Iohannis a DECIS convocarea CSAT: Ce subiecte IMPORTANTE vor fi dezbatute…

- O persoana a fost arestata vineri la Berna in urma unei alerte cu bomba in zona garii, a anuntat politia cantonala, relateaza AFP. ‘Am fost informati de o amenintare cu bomba’, a declarat un purtator de cuvant al politiei cantonale. ‘O persoana a fost arestata in vecinatatea bisericii Spiritul-Sfant,…

- Un accident rutier grav s-a produs joi, dupa ora 15, in localitatea GAneasa-Șindrilița din județul Ilfov.Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența, in acceident sunt implicate doua autoturisme și un microbuz. Sunt trei victime, dintre care una incarcerata. Doua dintre victime…

- Paul Brummell, ambasadorul Marii Britanii in Romania la București, a recitat, luni, de ziua lui Mihai Eminescu și a Culturii Naționale, poezia ”Lacul”. Videoclipul postat de diplomat este filmat langa Ipotești, chiar in dreptul lacului nuferilor, care l-a inspirat pe Mihai Eminescu in scrierea poeziei. …