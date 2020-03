Stiri pe aceeasi tema

- "Astazi, 3 martie, prin apel 112, reprezentantul unei banci a anuntat ca a fost informat de un barbat ca a auzit o discutie, in care o persoana afirma ca la sediul unitatii bancare, din Sectorul 2, este un dispozitiv exploziv", precizeaza Politia Capitalei, citata de Agerpres.Potrivit sursei citate,…

- Politistii si Brigada Antiterorista a SRI au intervenit la un sediu de banca din Sectorul 2 unde, prin apel la 112, a fost anuntata o bomba. Personalul unitații a fost evacuat.UPDATE. SRI anunta ca amenintarea cu bomba nu se confirma. "Investigatia pirotehnica s-a incheiat fara elemente de interes".Reprezentantul…

- Oamenii au fost evacuați din Veranda Mall, din zona Obor, dupa o alerta cu bomba. Poliția și echipa pirotehnica a SRI se afla la fața locului. ”A fost un apel la 112, o alerta cu bomba la mall Veranda în București. Poliția și echipa pirotehnica a SRI se afla la fața locului.…

- Un barbat in varsta de 49 de ani, din județul Brașov, a fost reținut de polițiștii din Capitala, dupa o operațiune ca in filme. Individul a sunat la 112 și a amenințat ca iși detoneaza mașina, afata in apropierea unei benzinarii din Sectorul 3 al municipiului București. Potrivit Politiei Capitalei,…