Stiri pe aceeasi tema

- Un avion Boeing 737-700 al KLM care se pregatea sa decoleze sambata seara de la București spre Amsterdam s-a reintors de pe pista pe platforma aeroportului in urma unei alerte cu bomba. Zborul in cauza are indicativul KL1376. Pasagerii de pe aeronava au fost debarcați, iar la aceasta ora echipe SRI…

- Un Boeing 737-700, cu 87 de pasageri la bord, care se pregatea sa decoleze sambata seara de la București spre Amsterdam, zbor KL1376, s-a intors de pe pista pe platforma aeroportului Henri Coanda din cauza unei alerte cu bomba, potrivit Digi24. SRI susține ca a fost alarma falsa.Pasagerii au fost debarcați,…

- Un avion Boeing 737-700 al KLM care se pregatea sa decoleze sambata seara de la București spre Amsterdam s-a reintors de pe pista pe platforma aeroportului in urma unei alerte cu bomba. Zborul in cauza are indicativul KL1376. Pasagerii de pe aeronava au fost debarcați, iar la aceasta ora echipe SRI…

- Zborul in cauza are indicativul KL1376. Pasagerii de pe aeronava au fost debarcați, iar la aceasta ora echipe SRI și Antitero verifica bagajele din compartimentul cargo al aeronavei. "A fost o amenintare cu bomba prin 112 cum ca ar exista un dispozitiv exploziv la bordul unei aeronave. Echipa…

- Brigada antitero a SRI desfasoara o operatiune la Aeroportul Otopeni, in urma unei amenintari cu bomba. Amenintarea cu bomba se refera la o aeronava a companiei KLM, care trebuia sa decoleze spre Amsterdam.Aeronava a fost retinuta la sol si se fac verificari. UPDATE: "A fost o amenințare…

- Un Boeing 737-700 care se pregatea sa decoleze sambata seara de la București spre Amsterdam, zbor KL1376, s-a intors de pe pista pe platforma aeroportului Henri Coanda din cauza unei alerte cu bomba.

- A fost alerta pe Aeroportul otopeni, acol unde aproape 200 de oameni au așteptat cu sufletul la gura sa afle daca vor ajunge sau nu spre destinațiile dorite. Zborul Tarom 6528 din Antalya spre Timișoara a aterizat pe Aeroportul "Henri Coanda" Otopeni pentru verificari ale radarului meteo al aeronavei…

- Aeronavei uriașe B767 i s-a rupt trenul de aterizare, dar nu s-au inregistrat victime de zbor Un avion cu 68 de persoane la bord, militari americani, a avut parte de o aterizare cu probleme pe aeroportul Baneasa, in urma unei defectiuni la trenul de aterizare. Unui avion Boeing 767, i s-a rupt…