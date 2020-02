Alertă cu bombă la sediul Amazon din Madrid. S-a dispus evacuarea clădirii "A fost o alarma falsa", a confirmat un purtator de cuvant al Poliției. Oamenii legii au primit un apel prin care li s-a comunicat ca un dispozitiv exploziv a fost amplasat in cladirea Amazon de pe strada Ramirez del Prado din Madrid, informeaza Reuters Angajații au fost evacuați și au fost facute verificari in interior, fara a fi gasit vreun dispozitiv exploziv. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea de tenis Naomi Osaka, fostul lider mondial WTA, va aparea intr-un documentar realizat de Netflix. Serialul va fi produs in colaborare cu compania fondata de LeBron James, Uninterrupted, scrie Variety, potrivit MEDIAFAX.Documentarul produs de Netflix o va urmari pe tenismena nipona…

- Jeff Bezos, fondatorul Amazon, a stabilit un pret record pentru o proprietate in Los Angeles, odata cu achizitia uneia in Beverly Hills, in valoare de 165 de milioane de dolari, a anuntat The Wall Street Journal, citat de The Guardian.

- Un hoț cu mai multe furturi la activ a fost prins de polițiștii din Sibiu, insa inainte de a fi reținut pentru 24 de ore, victima l-a iertat și și-a retras plangerea, astfel ca nu mai poate fi tras la raspundere, scrie Mediafax.Poliția Sibiu a transmis, joi, ca un barbat a sesizat faptul ca…

- Sediul de la Madrid al companiei americane de distributie Amazon.com Inc a fost evacuat joi in urma unei alerte cu bomba, a anuntat politia, care dupa verificari a anuntat ca a fost o alarma falsa, relateaza Reuters si presa spaniola, potrivit Agerpres. Politia spaniola a primit la ora locala 10:40…

- Sediul din Madrid al companiei americane de distributie Amazon.com Inc a fost evacuat,joi, in urma unei alerte cu bomba, a anuntat politia, noteaza Agerpres.Politia spaniola a primit la ora locala 10:40 un apel care semnala ca a fost amplasat un dispozitiv exploziv in cladirea Amazon, situata pe strada…

- Sediul de la Madrid al companiei americane de distributie Amazon.com Inc a fost evacuat joi in urma unei alerte cu bomba, a anuntat politia, potrivit presei spaniole, citata de Agerpres. Politia spaniola a primit la ora locala 10:40 un apel care semnala ca a fost amplasat un dispozitiv exploziv in respectiva…

- Responsabilii Natiunilor Unite nu mai trebuie sa comunice prin WhatsApp din motive de securitate, a declarat joi un purtator de cuvant al ONU, in timp ce experti ai acestei institutii internationale suspecteaza Arabia Saudita ca ar fi piratat telefonul lui Jeff Bezos, patronul Amazon, prin aceasta…

- Jeff Bezos, fondatorul Amazon.com Inc, a declarat ca „va sprijini” Departamentul de Aparare al SUA și ca firmele din Silicon Valley nu ar trebui sa fie reticente in a lucra pentru Pentagon, informeaza agenția Reuters.„Unul dintre lucrurile care se intampla in cadrul companiilor de tehnologie…