Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, in jurul orei 13.00, prin apel 112, o persoana a anunțat ca la sediul postului de radio Europa FM, situat in sectorul 2, ar exista un dispozitiv explozibil. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- O alerta cu bomba a fost anuntata la Oregon Park din Pipera, unde se afla si sediul postului de radio Europa FM, informeaza StirilePROTV . ”In jurul orei 13.00, prin apel 112, o persoana a anuntat ca la sediul unui post de radio, situat in sectorul 2, ar exista un dispozitiv explozibil. La fata locului…

- O amenințare cu bomba, ce viza o cladire din Pipera, a pus autoritațile in alerta. Iar persoanele care lucrau in incinta respectiva au fost evacuate. „Alerta cu bomba la Oregon Park, Pipera. Ne cerem scuze! Din acest motiv, programul Europa FM se modifica. Va mulțumim pentru ințelegere!”, suna anunțul…

- O alerta cu bomba a fost anuntata la Oregon Park din Pipera, unde se afla si sediul postului de radio Europa FM. „In jurul orei 13.00, prin apel 112, o persoana a anunțat ca la sediul unui post de radio, situat in sectorul 2, ar exista un dispozitiv explozibil. La fața locului s-au deplasat polițiști…

- O alerta cu bomba a fost anuntata la Oregon Park din Pipera, unde se afla si sediul postului de radio Europa FM. Poliția a transmis ca specialiștii pirotehnicieni efectueaza verificari.„In jurul orei 13.00, prin apel 112, o persoana a anunțat ca la sediul unui post de radio, situat in sectorul 2, ar…

- Alerta cu bomba la Oregon Park, Pipera. Toți angajații au ieșit in strada. Europa Fm și-a intrerupt emisia live. ,,Ne cerem scuze! Din acest motiv, programul Europa FM se modifica. Va mulțumim pentru ințelegere! este mesajul postat de Europa Fm. In curs de actualizare! The post Alerta cu bomba! Europa…

- Un barbat a sunat autoritațile, sambata seara, și a anunțat ca la gara din municipiul Targoviște este o bomba. Ulterior s-a dovedit ca a fost o alarma falsa, iar barbatul in cauza este cautat de oamenii legii. Update: Alerta cu bomba de la gara din Targoviște s-a dovedit a fi falsa. Pirotehniștii au…

- În urma verificarilor efectuate de forțele de ordine, alerta cu bomba la Judecatoria Chișinau sediul Buiucani, s-a dovedit a fi falsa. Polițiștii nu au depistat obiecte sau substanțe explozibile la fața locului. Pe acest caz a fost inițiat un proces penal pentru comunicarea minciunoasa…