- Elevii și profesorii Școlii Gimnaziale nr. 2 din Targu Jiu au fost evacuați in urma cu puțin timp din salile de clasa in urma unei amenințari cu bomba. Pompierii și polițiștii se afla in zona și fac verificari. „Avem sesizat prin apelul 112 o amenințare cu bomba, la Școala nr. 2, din municipiul Targu…

- A doua alarma cu bomba, miercuri, la Timisoara. Dupa Liceul Catolic, politistii au primit o sesizare ca o bomba ar fi amplasata si in incinta mallului din Calea Aradului din Timisoara. Alerta a venit in jurul pranzului, dupa ce oamenii legii s au retras de la Liceul Catolic, acolo unde in cursul diminetii…

- Din primele informații, zeci de elevi au fost evacuați in curtea interioara a unitații de invațamant, in urma unui apel la 112 prin care se anunța ca in cladire a fost plasata o bomba.Strada din centrul orașului, unde este situat liceul, a fost inchisa, iar Brigata Antitero a SRI intervine chiar in…

- Pe o adresa de e-mail a Poliției, s-a primit o informare de pe o adresa de e-mail, cu privire la faptul ca va fi detonat un dispozitiv exploziv la Centrul Comercial Park Lake.La fața locului s-a deplasat Detașamentul Pirotehnic din cadrul SIIAS.Zona a fost delimitata și traficul parțial restricționat.Avand…

- Alerta cu bomba la un centru comercial. Oamenii legii spun ca in jurul orei 12:50, un barbat a comunicat ca in incinta Centrului Comercial amplasat pe str. Arborilor, este amplasat un obiect explozibil.

- 80.000 lei amenda, confiscarea masinii si dosar penal pentru un transport ilegal de deseuri medicaleGarda Nationala de Mediu a surprins un transport ilegal de deseuri periculoase provenite din activitatea medicala. Operatorul nu detinea autorizatie pentru transportul unor astfel de materiale,iar conditiile…