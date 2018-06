Stiri pe aceeasi tema

- Politia britanica a anunta vineri ca a arestat, in gara londoneza Charing Cross, un barbat care pretindea ca avea asupra sa o bomba, scrie agerpres.ro.''Un barbat care sustinea ca avea o bomba in gara #CharingCross a fost arestat.

- Politia londoneza a anuntat vineri ca a retinut un individ care pretindea ca detine o bomba, la gara Charing Cross, aflata in centrul capitalei Marii Britanii, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Regina Elisabeta a II-a a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord a suferit o interventie chirurgicala la ochi pentru indepartarea cataractei, informeaza vineri Press Association si Reuters. Monarhul in varsta de 92 de ani a trecut cu succes prin operatia de cataracta in luna mai. In ultimele…

- O persoana a fost arestata vineri in urma unui incident armat la Trump National Doral Golf Club din Florida, proprietate a presedintelui SUA Donald Trump, a anuntat politia din Doral, potrivit Reuters. In urma incidentului nu au fost raportate victime, a precizat politia pe…

- Expertii au dezamorsat, vineri, o bomba britanica din al Doilea Razboi Mondial in Berlin dupa ce au evacuat o zona din centrul orasului inclusiv principala statie de tren, un spital si Ministerul Economiei, scrie Reuters. Bomba, cantarind 500 de kilograme, a fost descoperita in timpul unor…

- Premierul britanic, Theresa May, va face luni o declaratie in fata parlamentului de la Londra cu privire la decizia de participare a Marii Britanii, alaturi de SUA si Franta, la loviturile aeriene asupra Siriei ca raspuns la presupusul atac chimic comis la 7 aprilie de regimul sirian, transmite Reuters.…

- Alerta cu bomba in cartierul Dorobanți din București. Poliția a fost mobilizata intr-unul dintre cele mai selecte cartiere din Capitala, dupa ce angajații unei clinici de stomatologie au anunțat ca un pachet suspect a fost abandonat pe strada. Alarma s-a dovedit, in cele din urma, a fost una falsa,…

- O alerta de securitate implicand luni un camion alb ce a fost oprit langa Palatul Buckingham din Londra al reginei Elisabeta si arestarea unui barbat a fost ridicata dupa ce politia a considerat ca vehiculul nu era suspect, potrivit Politiei Metropolitate a capitalei britanice, citata de Reuters. …