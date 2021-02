Stiri pe aceeasi tema

- Totul a pornit de la un pachet suspect care a ajuns in mod misterios in interiorul fabricii, toți oamenii fiind evacuați.Producatorul vaccinurilor a declarat ca a fost sfatuit de autoritați sa evacueze cladirea, potrivit BBC.Premierul Mark Drakeford a declarat ca atat poliția, cat și armata fac cercetari.

- O alerta cu bomba de la Spitalul Clinic Balți a pus pe jar serviciile specializate, impreuna cu salvatorii, care au constat, ca alarma a fost una falsa. Incidentul a avut loc astazi, 27 ianuarie, la ora 10:00.

- Oamenii legii au fost puși pe jar, dupa ce o persoana a anuțat ca Spitalul Clinic din Balți este minat. Alerta a fost data astazi, 27 ianuarie, la ora 10:00, de un barbat care a comunicat ca in incinta instituției medicale se afla un obiect explozibil. Contactat de Știri.md, ofițerul de presa Eugenia…

- Alerta a fost data in urma unui apel primit la 112, in jurul orei 10:40. Un barbat a anunțat ca in cladire a fost amplasat un dispozitiv exploziv. In cladire funcționeaza doua instanțe, Curtea de Apel București și Judecatoria Sectorului 5. Toate persoanele aflate in cladire au fost evacuate. Printre…

- Ministrul britanic al sanatatii, Matt Hancock, s-a declarat mai devreme luni „incredibil de ingrijorat” in legatura cu noua varianta, in timp ce serviciul de sanatate publica al Angliei nu a raspuns deocamdata la solicitarea de comentarii, mentioneaza Reuters. Oamenii de stiinta nu sunt 100% increzatori…

- Ludovic Orban, premierul Romaniei, a anunțat, joi seara, la Digi 24 ca persoanele care se afla in localitați carantinate pot sa mearga la vot fara sa mai completeze declarația pe proprie raspundere. „Exercitarea dreptului de vot trebuie sa fie neingradita și in zonele carantinate, orice cetațean, chiar…

- (update) In continuarea mesajului de mai jos, avand in vedere art. 56 alin (1) din Codul Electoral, pericolul la adresa alegatorilor, Președintele BESV 1/349 Frankfurt pe Main a decis suspendarea votarii pentru 1 ora, pana la 17:35, ora Moldovei. Poliția evacueaza zona, intrarea pe teritoriu nu este…