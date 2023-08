Stiri pe aceeasi tema

- DECIZIE…Talharul violator de la Gara a fost dus in sfarșit in arestul Poliției, dupa ce patru zile a stat in arest la domiciliul. Judecatorii de la Tribunalul Vaslui au facut dreptate, dupa ce un coleg de-al lor de la Judecatorie a considerat ca inculpatul deși este un pericol public, in cazul sau…

- NEATENȚIE… Un brașovean a avut ghinion cu carul. Acesta iși facuse cateva cumparaturi la depozitul de materiale de construcții Redcon Unu, de pe strada Calugareni din Vaslui și cand sa le așeze in portabagajul mașinii sale a fost acroșat de automobilul condus de patronul depozitului, Neculai Micu, care…

- PROTESTE… Majorarile salariale fara acoperire la buget iși fac simțite efectele. Este cazul grefierilor care ar fi trebuit sa primeasca lefurile majorate cu sume cuprinse intre 700 și 800 de lei net, dar acest lucru s-a intamplat pe sarite. Nemulțumiți, grefierii spun ca incepand de luni vor declanșa…

- Radierea PFA-ului din evidențele registrului comerțului nu va avea ca efect stingerea datoriilor pe care acesta le datoreaza creditorilor sai. Curtea de Apel Iași a sesizat Inalta Curte de Casație și Justiție cu o intrebare legata de transferul datoriilor PFA catre titularul sau dupa inchiderea PFA,…

- CONDAMNARE DEFINITIVA… Prinși in flagrant de catre polițiști cu 30 de grame de amfetamina asupra lor, barladenii Randu Ibriș și Ștefan Dranga raman cu pedepsele date de Tribunalul Vaslui dupa ce magistrații Curții de Apel Iași au decis sa respinga apelurile celor doi. Astfel, Ibriș Randu Alexandru ramane…

- Regele Charles al III-lea și-a inceput oficial vizita istorica in Romania. Presedintele Klaus Iohannis l-a primit pe suveran la Palatul Cotroceni. Vizita sa, prima pe care un monarh britanic o face in țara noastra, va fi in mare parte privata. ACTUALIZARE 15.30 Regele Charles al III-lea a ajuns la Palatul…

- IMPREUNA… Astazi, de 1 Iunie, instituțiile de ordine și siguranța din Vaslui au pregatit activitați placute pentru copiii, in orașele Huși, Barlad și Vaslui. La evenimentele prin care cei mici vor putea afla lucruri noi despre misiunea oamenilor legii, despre tehnica folosita in diverse activitați,…

- PRECEDENT… Ion Dorobanțu a fost repus in funcția de primarul al comunei Bogdanești dupa ce Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis ca sancțiunea data in cazul sau este prea drastica. Dorobanțu fusese demis din funcția de primar al comunei Bogdanești dupa ce Agenția Naționala de Integritate l-a…