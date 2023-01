Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a fost transportata la spital, luni, pentru ingrijiri medicale, dupa ce a fost taiata in zona gatului de concubinul sau. Acesta a devenit violent la vederea politistilor si a incercat sa dea foc apartamentului in care se aflau. „La data de 16 ianuarie, in jurul orei 14.00, politistii Directiei…

- Un barbat din București este cercetat fiind suspect de furtul unui ruscac de la doi cetațeni straini care conținea suma de 12.000 de dolari. Fapta a avut loc in decembrie, la o adresa din Sectorul 2, in timp ce cei doi, sot si sotie, isi duceau o parte dintre bagaje intr-un apartament si ar fi lasat…

- Un tanar de doar 25 de ani s-a aruncat, miercuri seara, de la etajul 25 al unui turn din București, la scurt timp dupa ce a luat la un restaurant. Adi Lele ar fi suferit de depresie, iar aceasta l-ar fi impins la sinucidere. Pe pagina sa de Facebook , tanarul are mai multe fotografii cu picturi, semn…

- Politistii au fost anuntat, marti, ca la o statie de metrou din Sectorul 1 al Capitalei a fost amplasat un dispozitiv exploziv, a informat DGPMB. ‘In cursul zilei de marti, in jurul orei 11,30, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au fost sesizati, prin apel 112, cu privire…

- Mai multe mașini au fost incendiate, joi seara, pe doua strazi din Sectorul 4 al Capitalei. Un tanar de 27 de ani este suspectat ca a furat mai multe bunuri din autoturisme și apoi le-a incendiat. E a fost reținut. ”Joi, 10 noiembrie a.c., politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului…

- Mitica Dragomir l-a agresat fizic pe activistul Marian Ceaușescu, chiar in fața studioului de televiziune B1 TV. A pus mana pe stingator, iar apoi a sarit la bataie. Ulterior șoferul lui Mitica Dragomir l-a agresat și el pe activist, iar acesta a necesitat ingrijiri medicale. Scenele revoltatoare s-au…

- Poliția Capitalei face verificari dupa ce un agent și-a pierdut incarcatorul pistolului cu 15 gloanțe, a anunțat, marți, Serviciul Informare și Relații Publice din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.Autoritațile susțin ca polițistul a constatat ca ii lipsește muniția luni…

- Un barbat a fost incatușat și dus la audieri, joi dimineața, dupa ce un barbat care avea asupra sa un cuțit a inceput sa-i amenințe pe agenți pe trecatori. Individul a fost ridicat de polițiștii care se deplasau catre un poligon din Capitala.Incidentul a avut loc in aceasta dimineața in timp ce polițiștii…